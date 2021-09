Crédit Photo : Arnaud Bantquin

Malgré sa défaite en demi‐finale à Metz samedi, Gaël Monfils était satis­fait de sa perfor­mance contre un joueur du calibre de Pablo Carreno Busta. Le Français monte en puis­sance et veut enchaîner.

« Je joue bien et je suis sur ma lancée. Je cherche pas mal de choses et je joue un meilleur tennis. Encore une fois c’était un match serré face à un gros joueur. J’ai fait un gros match sans dents de scie. J’ai fait de mauvais choix, mais j’étais constant dans l’at­ti­tude et dans la manière dont j’ai géré le match. Je jouais un gars plus fort que moi et je l’ai malmené. Je suis très serein par rapport à l’évo­lu­tion de mon jeu et j’ai hâte d’avoir de nouvelles occa­sions de rejouer des gars de ce niveau. J’ai besoin de jouer des matchs, de gagner pour remonter au clas­se­ment, ce qui est mon objectif », a déclaré Gaël Monfils en confé­rence de presse.