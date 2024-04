Alors qu’il doit affronter l’Italien Luciano Darderi (22 ans, 60e mondial) ce mercredi au premier tour du Masters 1000 de Madrid, Gaël Monfils s’est confié chez nos confrères d’Eurosport sur ses débuts timides sur terre battue.

Et selon lui, il n’y a rien de scan­da­leux d’au­tant qu’il n’a presque pas arrêté de jouer depuis le début de la saison.

« J’ai deux victoires sur terre pour le moment, au 1er tour à Estoril et Monte‐Carlo. J’ai perdu sur Marton Fucsovics en ayant malheu­reu­se­ment trois balles de match, et il a gagné un tournoi la semaine dernière (à Bucarest, NDLR), ce qui prouve bien qu’il est en forme. Et puis face à Daniil Medvedev, numéro 4 mondial. Donc je ne peux pas rougir de ces défaites. J’ai beau­coup joué depuis le début d’année, quasi­ment chaque semaine. C’était impor­tant de se reposer un petit peu et j’avais envie de passer un peu de temps en famille. »