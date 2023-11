Quelques minutes après l’an­nonce très précoce de la Laver Cup concer­nant la parti­ci­pa­tion de Carlos Alcaraz à l’édi­tion 2024, qui aura lieu du 20 au 24 septembre 2024 à Berlin, le capi­taine de la Team Europe, Bjorn Borg, s’est montré parti­cu­liè­re­ment enthousiaste.

« Je ne néglige aucun effort pour 2024. L’objectif est de gagner et voir Carlos s’en­gager dans la cause de le Team Europe est un début passion­nant pour ce qui, je l’es­père, sera une équipe excep­tion­nelle. Ce que Carlos a accompli à un si jeune âge est incroyable. C’est un talent unique et devrait apporter une grande énergie à l’équipe. J’ai hâte d’écrire son nom sur la carte d’alignement de l’équipe. »