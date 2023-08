L’an dernier, Novak s’était surtout entrainé à Belgrade dans son académie. Il espé­rait notam­ment pouvoir aller aux Etats‐Unis avant que le couperet du vaccin ne tombe. Nous avions même eu la chance de le voir s’en­trainer lors de notre Djokovic tour en Serbie.

Depuis, son académie a fermé, il s’est donc « exilé » au Monténégro où le climat est plus clément car le pays se trouve en bord de mer. Le Serbe accé­lère main­te­nant la cadence pour son seul tournoi de prépa­ra­tion qui aura lieu à Cincinnati.

On sait que Nole n’aime pas beau­coup la moiteur et l’hu­mi­dité qui règne notam­ment à New‐York notam­ment à cause de ses soucis de respi­ra­tion. C’est donc aussi pour cela qu’il s’im­pose main­te­nant des longues séances d’en­trai­ne­ment sous le soleil.