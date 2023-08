Elina Svitolina est bien placée pour parler de retour. Il faut dire que son « come‐back » se déroule à la perfec­tion avec de nombreuses très belles performances.

Avant ses débuts à l’Open du Canada, l’Ukrainienne s’est exprimée au sujet du retour de Caroline Wozniack. Elle trouve que c’est une super nouvelle pour le tennis féminin et que cela peut donner des idées à d’autres futurs mamans.

« C’est formi­dable que certaines filles reviennent, cela demande beau­coup de force et de travail. Cela montre aussi à quel point les femmes sont fortes, et j’es­père que davan­tage de filles croi­ront que c’est possible et qu’elles pour­ront aussi avoir une carrière après l’ac­cou­che­ment » a déclaré Madame Monfils.