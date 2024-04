Lors de son passage ce samedi en confé­rence de presse après sa belle victoire face à Alex De Minaur au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal, gêné depuis plusieurs semaines au niveau des abdo­mi­naux, ce qui l’empêchait de servir correc­te­ment, a révélé qu’il n’avait pas ressenti de gêne à ce niveau.

De bonne augure avant d’af­fronter ce lundi après‐midi (à partir de 16h) l’Argentin Pedro Cachin pour une place en huitièmes de finale.

« Cette semaine, l’amé­lio­ra­tion la plus signi­fi­ca­tive dans mon jeu est le service. Je n’ai pas de limites. Je ne peux pas faire l’idiot parce que je n’ai pas été capable de servir depuis de nombreux mois, donc je ne peux pas m’en­traîner à faire 100 services par jour. La muscu­la­ture doit s’adapter progres­si­ve­ment aux charges, mais aujourd’hui (samedi) j’ai pu servir et l’autre jour (jeudi) aussi. Au moins, je n’ai plus peur de cet aspect de mon jeu. »