Morgan Riddle, influen­ceuse et petite amie de Taylor Fritz, a été vu pour la dernière fois dans les gradins de Wimbledon, lors de la défaite de l’Américain contre Ymer. Mais depuis cette défaite, Morgan n’est plus du tout présente pour soutenir son amou­reux, et depuis Fritz enchaîne les succès ! Il a notam­ment remporté l’Open d’Atlanta, son 6e titre ATP.

Les fans du couple ont demandé à Morgan Riddle et Fritz ce qu’ils pensaient du fait que Riddle n’était pas dans les gradins lors des événe­ments précédents :

Fritz : « Je serais norma­le­ment assez contrarié à ce sujet, mais vu mes résul­tats j’ai bien fait ! »

Riddle : « Tant qu’il gagne lol »

Peut être que la présence de sa petite amie affecte un petit peu les résul­tats de Fritz…