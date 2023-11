Lauréat d’un 97e titre en carrière et d’un 40e Masters 1000 sur le Rolex Paris Masters malgré un virus qui l’a empêché de jouer à son meilleur niveau, Novak Djokovic, lors de son passage en confé­rence de presse après son sacre pari­sien, a expliqué comment il était parvenu à composer avec cette maladie tout au long de la semaine.

« Je ne pouvais pas beau­coup manger ces derniers jours, je ne mangeais qu’une seule fois par jour et seule­ment du liquide, car tout ressor­tait immé­dia­te­ment. J’ai aussi eu des maux de tête, des étour­dis­se­ments, je me sentais faible. Mais pour un athlète profes­sionnel, quand vous êtes sur le court, c’est très clair : soit vous laissez ces circons­tances et ces ressentis vous submerger et vous gérez en fonc­tion, soit c’est vous qui les contrôlez. Il n’y a pas d’entre deux. Soit on déclare forfait, on évite le match, ou alors on puise dans toute son énergie, l’adré­na­line, l’énergie du public, de tout le reste, pour prendre le contrôle. C’est ce que j’ai essayé de faire. J’ai essayé de trouver cette énergie supplé­men­taire dans tout ceci. »