Luca Van Assche était animé par des senti­ments contraires, ce mercredi lors de son passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tions pour les quarts de finale de l’ATP 250 de Metz.

Après avoir profité de l’abandon de Stan Wawrinka, qui s’est tordu la cheville sur un coup droit en toute fin de deuxième set, le jeune trico­lore était forcé­ment un peu triste pour le cham­pion suisse.

« C’était un match accroché et c’est triste que ça se termine de cette manière‐là. J’aurais évidem­ment préféré gagner autre­ment. C’est toujours triste de voir un joueur se blesser, et encore plus le cham­pion qu’est Stan. »