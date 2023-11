Personnage haut en couleur alter­nant entre le comique et le sérieux, Francis Gasquet, père et entraî­neur de Richard jusqu’à ses 15 ans, était récem­ment de passage sur le podcast de nos confrères de Tennis Legend.

Et après avoir avoué qu’il avait de plus en plus de mal à regarder les matchs de son fils unique, Francis a été inter­rogé par Max sur les conseils qu’il pour­rait donner à la jeunesse. Voici sa réponse…

« Le tennis c’est une ascèse. Il faut être très con pour envi­sager qu’on puisse être dans les meilleurs mondiaux, moi je ne l’ai jamais envi­sagé, mais c’est fou. C’était rare que Richard dise qu’il voulait faire partie du top 10 mondial, mais en contre­partie les entraî­ne­ments étaient durs. Au tennis, il faut vivre avec les frus­tra­tions, il faut les surmonter. On ne peut pas jouer au tennis avec sa vie, surtout au haut niveau, c’est terrible. »