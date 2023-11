La PTPA (asso­cia­tion des joueurs de tennis profes­sion­nels, co‐fondé par Novak Djokovic avec Vasek Pospisil) n’avait pas encore réagi au fiasco du Masters féminin à Cancun. C’est désor­mais chose faite avec ce commu­niqué direc­te­ment adressé à la WTA.

PTPA state­ment regar­ding the 2023 WTA Finals. pic.twitter.com/bVyRBRcQ01 — Professional Tennis Players Association (@ptpaplayers) November 8, 2023

« Les WTA Finals récem­ment conclues ont non seule­ment déçu les joueurs et les fans, mais ont égale­ment jeté une ombre sur le tennis et le sport féminin en général. La semaine dernière, la PTPA a choisi de garder le silence par respect pour les joueurs dévoués qui ont travaillé dur pendant un an pour y parvenir, et pour les orga­ni­sa­teurs locaux injus­te­ment piégés dans une situa­tion impos­sible. Maintenant que l’événement est derrière nous, nous invi­tons la WTA à commander un rapport indé­pen­dant et tiers qui se penche sur les nombreuses défaillances flagrantes surve­nues au cours des derniers mois. »