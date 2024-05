« De 4 tour­nois à seule­ment 3 (Buenos Aires, Rio et Santiago, ndlr) dans toute la région… Supprimer des tour­nois et des possi­bi­lités pour toute l’Amérique du Sud n’est pas une grande déci­sion. Dommage », regret­tait déjà Diego Schwartzman en mars dernier au moment d’ap­prendre la dispa­ri­tion en 2025 du tournoi de Cordoba, qui marquait le début de la tournée sud‐américaine sur terre battue en février.

Celui qui prendra sa retraite en février prochain à Buenos Aires en a remis une couche après la quali­fi­ca­tion pour le dernier carré du Masters 1000 de Rome d’Alejandro Tabilo et Nicolas Jarry.

2 chilenos en semi de roma. 6 latinos entre los mejores 30 del mundo… y atp el año que viene saca un torneo de la gira suda­me­ri­cana y decide no darle otro atp500 a Buenos Aires. Seguramente nues­tros latinos tendrán que seguir mostrán­dole al mundo en cancha quienes somos. — diego schwartzman (@dieschwartzman) May 16, 2024

« Deux chiliens en demi‐finale à Rome, six latinos dans le top 30 mondial (d’ici lundi : Jarry, Baez, Cerundolo, Tabilo, Etcheverry et Navone, ndlr), et l’année prochaine, l’ATP retire un tournoi de la tournée sud‐américaine tout en déci­dant de ne pas promou­voir Buenos Aires dans la caté­gorie ATP 500. Il est certain que nos latinos devront conti­nuer à montrer au monde sur le court qui nous sommes. »