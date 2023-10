Dans une story sur Instagram, Ons Jabeur a posté un message au sujet de la situa­tion tendue au Moyen‐Orient.

L’objectif d’Ons n’est pas de créer une énième polé­mique. La joueuse tuni­sienne se permet juste de faire un bilan sans accuser personne. Dans le contexte actuel, on peut dire qu’elle a du courage.

التونسية أُنس جابر على حسابها في الإنستغرام و رسالة دعم لفلسطين. pic.twitter.com/W7OkvUmylA — عالم الكرة الصفراء 🎾 (@Tennis_World20) October 11, 2023

« Ce que les Palestiniens ont vécu au cours des 75 dernières années est indes­crip­tible. Ce que vivent les civils inno­cents est indes­crip­tible, quelle que soit leur reli­gion ou leur origine. La violence n’ap­por­tera jamais la paix ; je ne supporte pas la violence, mais je ne supporte pas non plus que l’on s’empare des terres d’un peuple. Il est donc impor­tant de comprendre le contexte. Regarder ce qui se passe aujourd’hui et décider d’ignorer l’his­toire récente est irres­pon­sable et n’ap­por­tera pas la paix. Et la paix, c’est tout ce qui nous importe. La paix est ce dont chacun a besoin et ce qu’il mérite. Cessez la violence et Libérez la Palestine. »