Qualifiée dans la douleur pour les demi‐finales à Melbourne en battant Marta Kostyuk, Cori Gauff retrou­vera Sabalenka jeudi, pour un remake de la finale de l’US Open 2023.

En confé­rence de presse, le jeune Américaine a été ques­tionnée sur les poten­tiels tour­nois WTA qui pour­raient se dérouler en Arabie Saoudite, pays où les droits des femmes sont très limités.

Elle s’y est montrée réti­cente, tout en espé­rant que cela puisse avoir un impact positif dans ce pays.

« J’ai le senti­ment que si nous allons là‐bas, nous aurons l’oc­ca­sion de changer les choses. Je l’es­père en tout cas. Je sais que la situa­tion là‐bas n’est pas géniale. Je ne soutiens abso­lu­ment pas la situa­tion là‐bas, mais j’es­père que si nous déci­dons d’y aller, nous serons en mesure d’ap­porter des chan­ge­ments, d’amé­liorer la qualité, de nous impli­quer dans les commu­nautés locales et de faire la diffé­rence. Aucune déci­sion n’a été prise au sujet de l’Arabie saou­dite, et je ne peux donc pas vrai­ment en parler. Mais je peux dire que la WTA essaie au moins de commu­ni­quer davan­tage avec les joueuses. Je ne sais pas si nous avons le dernier mot ou si nous pouvons prendre des déci­sions, mais au moins nous parti­ci­pons aux conver­sa­tions. J’apprécie les efforts déployés pour changer et nous inclure davan­tage afin que nous soyons mieux informés de ce qui se passe. En fin de compte, la WTA a été fondée par des joueuses. »