Aujourd’hui 75e mondial à 37 ans, Gaël Monfils a fait quelques confi­dences à L’Equipe avant le début de l’Open d’Australie, où il affron­tera l’Allemand Yannick Hanfmann au premier tour. S’il vise les Jeux Olympiques de Paris 2024, il avoue penser de plus en plus à la retraite.

« Vous savez, ça fait telle­ment d’an­nées que j’ai envie d’ar­rêter… (sourire). Depuis le Covid déjà, et j’étais pour­tant dans le top 10 ! Je kiffe mon sport, mais c’est pas ma vie et ça les gens l’ou­blient. Ma vie c’est d’être papa (…) Pour être complè­te­ment honnête, ce qui compte aujourd’hui c’est l’édu­ca­tion de mon enfant. Je suis content, c’est bien on voyage ensemble et tout, mais j’aime aussi quand ma fille est posée à la maison. Je préfé­re­rais passer un peu plus de temps avec elle. Ça fait partie des choses qui font que j’aime ce moment et ce chapitre de ma vie, j’en aurais bien profité et je vais bien le remer­cier. Mais quand il sera fermé, je ne serai pas non plus mécon­tent. J’aurais eu cette chance de jouer un petit peu plus que certaines personnes »