Dans une interview exclusive accordée à nos confrères d’Eurosport, le directeur du tournoi de Roland-Garros a donné son sentiment sur la situation actuelle et sur le travail fourni avec l’ATP, la WTA mais aussi l’USTA. Gur Forget a aussi largement insisté sur l’idée que chaque joueur avait le choix de jouer ou de ne pas jouer : « Aucun tournoi n’est obligatoire, donc les joueurs pourront quasiment choisir où et quand ils joueront. Je trouverais juste, en tant qu’organisateur d’un Majeur à Paris ou à New York, d’attendre que les joueurs participent à notre événement. Mais cela dépend aussi d’où ils viennent, de leur forme physique, de leurs craintes… C’est totalement compréhensible si des joueurs ont des doutes sur des questions de santé. Nous avons aussi travaillé avec l’USTA parce que, comme nous, ils veulent que les joueurs viennent et jouent sans se poser de questions. Ils font vraiment un excellent travail là-dessus et nous aussi. On espère que les joueurs pourront dire à la fin de la saison : « Au moins, on a pu jouer, on a pu se remettre en forme physiquement, on a pu gagner notre vie… ».