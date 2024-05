On ne peut pas dire que la saison sur terre battue du Danois soit pour l’ins­tant un franc succès, tout comme le retour de Patrick Mouratoglou dans sa box.

À Monte‐Carlo, Holger a proposé du chaud (le huitième de finale de fou face à Dimitrov) et du froid (sa petite victoire en trois sets face à l’Indien Nagal). Ensuite, en demi‐finale face à Sinner, il a accepté le combat démon­trant qu’il avait du carac­tère. On ne s’in­quié­tait donc pas pour lui et la suite de la saison.

Depuis, la situa­tion a fonda­men­ta­le­ment changé. Il n’a été que l’ombre de lui‐même en bazar­dant sa demi‐finale à Munich en 44 minutes (6−2, 6–0) face à Struff alors qu’il était tenant du titre. À Madrid, il n’a pas eu les armes pour sortir Griekspoor qui n’est pas un grand spécia­liste de l’ocre.

Le tournoi à Rome va donc être très impor­tant car là encore Holger a beau­coup à perdre. Finaliste l’an dernier, battu par Medvedev, il a 600 points à défendre !

On peut supposer que s’il passe encore à côté de ce rendez‐vous majeur, il prendra peut‐être l’op­tion d’aller à Genève ou Lyon pour tenter d’en­granger de la confiance et pouvoir aborder Roland‐Garros sans une pres­sion insupportable.

On peut aussi imaginer que même s’il connait bien Patrick, il lui faut un peu de temps pour trouver la bonne carbu­ra­tion d’au­tant qu’au niveau de ses coachs cela a été du grand n’im­porte quoi pendant un certain temps.