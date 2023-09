Consultant pour Eurosport durant toute la quin­zaine de l’US Open, Arnaud Clément a été inter­rogé sur le plateau sur la perfor­mance de Novak Djokovic qui est parvenu une nouvelle fois à remporter un match alors qu’il était mené deux sets à rien, au 3e tour face à Laslo Djere.

Et l’an­cien 10e joueur mondial s’est demandé si le Serbe n’al­lait pas finir pas payer physi­que­ment cette débauche d’énergie.

« Quand vous jouez Novak Djokovic en Grand Chelem, c’est le cas pour tous les joueurs, vous savez que vous devez mettre la barre beau­coup plus haut que d’ha­bi­tude. Et puis certains réus­sissent à le faire de temps en temps et c’était le cas de Djere. Et c’est vrai qu’on a l’im­pres­sion que systé­ma­ti­que­ment, il va réussir à trouver une solu­tion et ce sont souvent des solu­tions tennis­tiques car il réussit à élever son niveau de jeu et après Djere n’est plus capable de suivre. Mais ce n’est pas, au bout de deux sets à zéro, une défaillance totale de Djere, non, c’est vrai­ment Djokovic qui réussit, face à un adver­saire qui est quasi­ment en état de grâce pendant deux sets, à trouver des solu­tions pour lui passer devant. Et c’est encore une perfor­mance physique aussi, qui est extrê­me­ment forte, et je suis toujours très attentif pour la suite parce que j’ai dû mal, quand on le voit jouer avec l’âge qu’il a, à imaginer qu’au niveau de sa récu­pé­ra­tion il ne soit pas rattrapé à un moment donné. »