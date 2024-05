Depuis 2022, Novak Djokovic avait déjà annoncé les départs de son coach histo­rique, Marian Vajda, de son physio, Ulises Badio, et de son agent, Edoardo Artaldi.

Cette saison, le grand ménage se pour­suit au sein de l’équipe du numéro 1 mondial. Un mois après s’être séparé de Goran Ivanisevic, qui l’en­traî­nait depuis 2019, le Serbe a dit au revoir à son prépa­ra­teur physique, Marco Panichi, dont la voix et les conseils étaient précieux au sein de sa box.

« Grande Marco, quelles années extra­or­di­naires de colla­bo­ra­tion nous avons eues. Nous avons atteint le sommet, gagné des titres, battu des records. Mais surtout, j’ai apprécié nos jour­nées d’en­traî­ne­ment les plus « ordi­naires », dans le gymnase et en dehors. Des heures inter­mi­nables d’en­traî­ne­ment et de rires qui m’ont permis de me sentir super motivé pour me préparer au succès. Grazie Romanista (comme Goran t’ap­pelle) pour toute l’énergie, les efforts et le temps que tu as investis pour faire de moi le meilleur joueur et la meilleure personne possible. Je t’en­voie beau­coup d’amour et je te verrai bientôt à Rome. Forzaaaa », a écrit Nole dans un message posté sur Instagram.

Absent depuis Monte‐Carlo, Djokovic doit faire son retour sur le Masters 1000 de Rome, un événe­ment toujours incon­tour­nable dans sa prépa­ra­tion pour Roland‐Garros.