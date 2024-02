Battue dès son entrée en lice à Doha par Katerina Siniakova (6−2, 6–4), Coco Gauff n’a pas exprimé d’in­quié­tude parti­cu­lière avant le WTA 1000 de Dubaï où elle va va affronter l’Italienne Elisabetta Cocciaretto (58e).

« Jusqu’à présent, tout va bien, j’es­père avoir une meilleure semaine ici (rires). Je ne suis pas trop fâchée de ma dernière défaite non plus, c’était juste une mauvaise journée au travail, je ne vais pas laisser cela déter­miner comment les choses vont se passer pour moi cette semaine. À Doha, j’ai perdu dès le premier match parce que je n’ai pas très bien joué, peut‐être que si j’avais mieux joué et que j’avais quand même perdu, ce serait diffé­rent. C’est dans ces moments‐là qu’il faut savoir garder le sens des propor­tions. Par exemple, si après une défaite vous sentez que vous devez sauter un tournoi, faites‐le. Dans mon cas, j’es­saierai toujours de jouer autant que possible, tant que je serai en bonne santé. »