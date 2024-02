Commentateur et histo­rien du tennis, Chris Bowers, lors d’une récente discus­sion sur le podcast de Tennis Channel, a tenu à rappeler un élément impor­tant concer­nant l’as­cen­sion de Carlos Alcaraz.

En effet, l’Espagnol a pu « profiter » des restric­tions vacci­nales subies par le Serbe pour devenir le plus jeune numéro 1 mondial de l’his­toire. Un statut peut‐être un peu trop lourd à porter aujourd’hui selon Bowers.

« Je dirais que le joueur qui m’enthousiasme le plus est Carlos Alcaraz. Mais il est légè­re­ment à la baisse, il ne semble plus trop s’amuser, en partie parce qu’il est arrivé au sommet arti­fi­ciel­le­ment tôt, notam­ment parce que Djokovic n’a pas été auto­risé à jouer certains tour­nois, deux Grands Chelem sur quatre et quatre Masters 1000 sur 8, en 2022 en raison de son statut vaccinal. Je pense donc que Carlos Alcaraz a été propulsé sous les feux des projec­teurs un peu trop tôt. »