Auteur d’un excellent début de saison, Felix Auger‐Aliassime était extrê­me­ment content de sa perfor­mance après sa victoire en huitièmes de finale à Rotterdam contre Andy Murray (6–3, 6–4). Le Britannique n’y est pas pour rien car il a offert une belle résis­tance au 9e mondial.

« Dès le début du match, j’étais prêt et concentré et je pense que c’est pour cela que j’ai pu produire un haut niveau dès le premier point. Il m’a fait sortir mon meilleur tennis et je suis vrai­ment content de la façon dont j’ai joué et du fait que j’ai pu rester devant. Gagner en deux sets est un grand soula­ge­ment », s’est réjoui FAA, qui va affronter Cameron Norrie pour une place dans le dernier carré ce vendredi aux alen­tours de 19h30.