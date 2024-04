Si Naomi Osaka n’a toujours pas retrouvé son rythme et son niveau de jeu depuis son retour à la compé­ti­tion en début de saison après plus d’un an d’ab­sence suite à sa gros­sesse, le Japonaise a le mérite de s’ac­cro­cher et de positiver.

Après sa victoire ce mercredi au premier tour du Masters 1000 de Madrid face à la Belge Greet Minnen (6−4, 6–1), l’an­cienne numéro 1 mondiale, qui a toujours été un peu aller­gique à la terre battue, aime­rait bien remé­dier à cela.

« J’aimerais gagner un tournoi sur terre battue. Et je pense que e serait quand même très ironique mais aussi très drôle si le premier tournoi que je gagne après être devenue mère se déroule sur terre battue. À chaque tournoi que je joue, je veux gagner. Je sais que les résul­tats jusqu’à présent ne l’ont pas montré, mais je crois vrai­ment que quelque chose va finir par s’en­clen­cher, et quand ce sera le cas, je pense que je serai vrai­ment bonne. Mais pour l’ins­tant, je vais rester aussi humble que possible. Je suis heureuse de parti­ciper à ce tournoi et de jouer contre les meilleures joueuses du monde, j’ap­prends d’elles tous les jours. »