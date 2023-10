Andrey Rublev, c’est un peu Docteur Jekyll et Mister Hyde. Possédé et nerveux sur le court, calme et doux comme un agneau en dehors.

Et alors qu’il célèbre en ce vendredi 20 octobre 2023 son 26e anni­ver­saire, le site Tennis.com a eu la belle idée de récolter plusieurs témoi­gnages de ses collègues mascu­lins et fémi­nins à propos de sa person­na­lité assez unique et surtout très généreuse.

« C’est ce gars qui ne vous permettra jamais de payer dans un restau­rant, ou bien si vous sortez ou visitez quelque chose. Cela n’ar­ri­vera jamais. Il essaie toujours de prendre soin des autres. Andrey est un homme très simple. Il est très ouvert et si vous l’abordez, il ne refu­sera jamais de vous parler. C’est un homme très gentil, brillant, et tout simple­ment un être humain formi­dable », a déclaré sa compa­triote Daria Kasatkina.