Le retour avorté de Rafael Nadal sur les courts a logi­que­ment fait beau­coup parler ces derniers jours.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse en marge de la United Cup, l’Australien Alex De Minaur, assez pessi­miste concer­nant la présence de l’Espagnol en Australie l’année prochain, lui a rendu un très bel hommage pour l’en­semble de son oeuvre.

« Je ne sais pas si nous le rever­rons en Australie. C’est une réponse honnête. Je pense que ce sera diffi­cile car il pensait déjà que c’était poten­tiel­le­ment sa dernière année, donc je suppose que nous devrons attendre. Ce n’est un secret pour personne, nous ne verrons proba­ble­ment jamais un joueur faire ce qu’il a fait à Roland‐Garros. Il restera dans les livres d’his­toire pour toujours. Ce qu’il a pu montrer depuis son plus jeune âge, c’est sa menta­lité, son courage, sa capa­cité à se battre. Il s’est battu contre de nombreuses bles­sures et est resté au sommet du jeu pendant si long­temps, c’est donc triste de ne pas l’avoir ici, et le jour où il déci­dera de raccro­cher, je suis sûr que le monde du tennis sera très triste. »