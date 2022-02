Ancien 80e joueur mondial en simple, le Britannique Andrew Castle a été inter­rogé par Tennis365 sur le récent sacre de Rafael Nadal à l’Open d’Australie ainsi que sur l’ex­pul­sion de Novak Djokovic. Et d’après Castle, le numéro 1 mondial risque de revenir encore plus fort et déter­miné qu’avant.

« La seule caméra qui nous manquait en Australie était celle du visage de Djokovic sur la balle de match lorsque Nadal a remporté son 21e Grand Chelem. Après avoir vu cela, je peux imaginer que la moti­va­tion de Novak sera à 100 % pour l’avenir. Nous ne savons pas s’il pourra jouer à Roland‐Garros, mais il sera incroya­ble­ment motivé où qu’il joue. Alors que nous avons célébré à juste titre cette magni­fique finale avec Nadal et Medvedev, Djokovic a remporté ce tournoi neuf fois et nous voulons simple­ment le voir là‐bas. »