Lors de sa confé­rence de presse à Brisbane, Rafael Nadal a rappelé sa réelle situa­tion au niveau tennis­tique, et cela afin sûre­ment d’éviter un embal­le­ment précipité.

« Je me sens beau­coup mieux qu’il y a un mois, il m’est impos­sible de me plaindre et je veux profiter de mon retour sur les courts. Je n’at­tends pas grand‐chose de moi au niveau de la compé­ti­tion parce que je n’ai pas joué depuis un an et que c’est beau­coup. Je suis conscient que ce sera un processus diffi­cile au début et, pour l’ins­tant, la seule chose à laquelle je peux aspirer est de donner tout ce que j’ai sur le court et de me sentir compé­titif. Cela fait seule­ment un mois que je m’en­traîne dur, pour moi c’est une victoire le simple fait d’être ici. »