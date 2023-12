Honoré par nos confrères de l’Equipe qui l’ont élu sportif de l’année 2023, Novak Djokovic a été forcé­ment ques­tionné sur le fameux titre de meilleur sportif de tous les temps. Comme à son habi­tude, le Serbe a préféré parler des autres avant de se positionner.

« C’est un débat encore plus compliqué ! Quelqu’un a dit sur Internet que Messi, Jordan, Woods et (Usain) Bolt étaient les plus grands athlètes de tous les temps. Et dans les commen­taires, il y a toujours quel­qu’un pour ajouter : mais où est Serena, où est Kobe, où est Ronaldo, où est Maradona ? Il y a toujours un absent de marque. C’est fantas­tique d’avoir autant d’ath­lètes qui peuvent avoir ce label de grea­test » a expliqué Novak.

Relancé sur le sujet pour savoir s’il pouvait faire partie de cette liste, il a alors répondu : « J’ai fait l’his­toire dans mon sport avec mes records. Je suis éligible. Aux autres de voir si cela suffit ou pas. Ça reste subjectif. Mais ça m’ho­nore d’ap­par­tenir à cette caste »