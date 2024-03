Troisième Français à la Race derrière Ugo Humbert et Adrian Mannarino, Gaël Monfils est pour le moment en bonne posi­tion pour parti­ciper aux Jeux Olympiques de Paris 2024, où quatre joueurs par nation seront inscrits. Interrogé par L’Equipe avant son troi­sième tour contre Cameron Norrie à Indian Wells, le joueur de 37 ans savoure tout en restant prudent.

« La première fois que j’ai parlé de ça, les gens ont rigolé. Quand je l’ai dit, j’étais quasi­ment 400e (394e fin mai 2023). On me disait : ‘putain la Monf !’ Et là, d’un coup… Mais bon, aujourd’hui, je n’y pense même pas. On en repar­lera plus tard. C’est un objectif, mais c’est du moyen terme. Le court terme c’est de gagner des matches, de remonter au classement. »