Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa victoire contre Botic Van De Zandschulp (6−3, 6–3) pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Ugo Humbert a partagé ses sensa­tions dans la capi­tale espagnole.

« Je n’ai jamais bien joué ici. Rien que d’être au deuxième tour avec un bye, c’est mon meilleur résultat (sourire). Je n’avais pas encore joué et c’était déjà mon meilleur résultat ! Je n’avais jamais gagné de match ici, c’est le premier. Je pense que je peux bien jouer en alti­tude. Déjà sur terre, je me suis prouvé que je pouvais bien jouer. Et en alti­tude, avec des jeux agres­sifs, ce n’est pas facile de défendre parce que la balle est un peu plus dure à contrôler. Là, sur les entraî­ne­ments depuis quelques jours, c’était pas si mal. J’étais un peu fatigué en arri­vant parce que j’étais tombé malade la semaine dernière. Beaucoup de gars sont tombés malades à Barcelone. Au final, je ne me sentais pas si mal, j’avais repris de l’énergie et je suis resté tranquille. »