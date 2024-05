Novak Djokovic est de retour cette semaine à Rome ! Le Serbe avait décidé de ne pas aller à Madrid afin de se préparer au mieux pour ce tournoi dans la capi­tale Italienne, et surtout pour la suite, c’est‐à‐dire Roland Garros.

Pas toujours à son meilleur niveau depuis le début de l’année, Novak ajoute cepen­dant cette semaine une nouvelle statis­tique affo­lante à son palmarès.

Ses décla­ra­tions étaient très atten­dues aujourd’hui en confé­rence de presse, et le premier joueur mondial a confirmé à tous qu’il s’était préparé de la meilleure des manières pour arriver à Roland Garros en pleine forme, en espé­rant bien jouer à Rome également.

« J’ai eu beau­coup de temps pour me reposer et m’en­traîner (et) j’ai eu un bon bloc d’en­traî­ne­ment. Je pense que je suis sur la bonne voie pour atteindre mon pic de forme à Roland Garros. Avec Wimbledon et les Jeux Olympiques, c’est le bloc pour lequel nous nous prépa­rons le plus. J’espère aussi qu’ici à Rome je pourrai mieux jouer qu’à Monte‐Carlo. C’est évidem­ment mon souhait d’aller toujours loin. »