Toujours numéro 1 mondial à bientôt 37 ans (il les aura le 22 mai prochain), Novak Djokovic a entamé ce lundi sa 424e semaine dans cette posi­tion, soit plus de huit ans sur le trône.

Et sur ces 424 semaines en tant que numéro 1, il en a vécu 200 après avoir fêté ses trente ans, soit plus après cette tranche d’âge que Rafael Nadal, Andre Agassi, Roger Federer, Ivan Lendl, Jimmy Connors, Andy Murray et John Newcombe réunis.

📊 Tenistas con semanas en el No.1 del ATP Ranking tras cumplir 30 años (1973–2024/Men’s Singles):



🇷🇸 NOVAK DJOKOVIC | 200



🇪🇸 Rafa Nadal | 68

🇺🇸 Andre Agassi | 33

🇨🇭 Roger Federer | 25

🇺🇸🇨🇿 Ivan Lendl | 23

🇺🇸 Jimmy Connors | 17

🇬🇧 Andy Murray | 14

🇦🇺 John Newcombe | 8

pic.twitter.com/WyZXYrvhGt — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) May 6, 2024

Tout simple­ment incroyable.