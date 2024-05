Interrogée sur Rafael Nadal lors de son passage en confé­rence de presse à Rome avant le début du tournoi, Cori Gauff a révélé avoir réaliser tout récem­ment que l’Espagnol se rappro­chait de la retraite.

« Honnêtement, c’est très bizarre pour moi, en tant que fan, de me faire à l’idée qu’il va arrêter. Pendant la majeure partie de ma vie, il était le vain­queur de Roland‐Garros. Je n’avais pas encore compris qu’il prenait sa retraite (en 2024 mais aucune date n’a été commu­ni­quée, ndlr). Et quand j’ai vu la petite céré­monie à Madrid, je me suis dit que c’était la vraie vie, que c’était la réalité. Je suis un peu triste parce que c’est l’un de mes joueurs préférés. »