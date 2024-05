It’s 𝐚𝐥𝐥 𝐤𝐢𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟𝐟 at Roland‐Garros !



Terence Atmane hits a spec­tator out of frus­tra­tion… 😤



Ofner wants him disqua­li­fied… ⛔️



After much deli­be­ra­tion with the umpire and super­visor, he gets a warning instead ⚠️#RolandGarros pic.twitter.com/9vSiEfSnWR