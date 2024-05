Dans une chro­nique écrite pour L’Equipe avant le duel du premier tour entre Rafael Nadal et Alexander Zverev, programmé ce lundi à 15h, Mats Wilander a souligné la progres­sion de l’Allemand.

« L’idée n’est pas de taper plus fort mais de prendre la balle plus tôt, notam­ment en retour de service sur deuxième balle. De venir au filet plus souvent. Ou de lâcher quelques amor­ties par‐ci par‐là. C’est ce que Zverev fait depuis son retour après sa bles­sure (lors de la demi‐finale contre Nadal en 2022 à Roland‐Garros, ndlr). J’ai toujours cru qu’un vrai cham­pion doit devenir plus agressif avec l’âge. Les meilleurs exemples sont évidem­ment Djokovic et Nadal. Zverev a perdu un peu de temps. Mais il a fini par comprendre. Pour la première fois, je crois vrai­ment en lui », a souligné le septuple lauréat en Grand Chelem.