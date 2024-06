Depuis 2009, Roger Federer est marié à l’an­cienne joueuse Miroslava Vavrinec, surnommée « Mirka », avec qui il a eu quatre enfants. Deux jumeaux et deux jumelles.

Dans un entre­tien accordé à El Pais, l’an­cien numéro un mondial a eu des mots doux pour son épouse. Il loue l’in­fluence posi­tive et les sacri­fices qu’elle a fait pour le bien de sa carrière.

« Nous nous sommes rencon­trées aux Jeux de Sydney, alors que je n’avais encore remporté aucun titre. Elle m’a beau­coup aidé dans les moments diffi­ciles et a joué un rôle impor­tant pour ma moti­va­tion. Elle m’a aussi appris ce qu’est la disci­pline, car elle est incroya­ble­ment disci­plinée ; j’avais besoin d’être guidé dans cet aspect. Évidemment, elle a aussi travaillé très dur pendant la deuxième partie de ma carrière avec les enfants en faisant en sorte que tout fonc­tionne pendant que nous parcou­rions le circuit ; la logis­tique était folle et elle a été formi­dable à cet égard. Elle le sait, et c’est pour­quoi je suis si heureuse qu’elle soit aussi dans le film. Il y a un moment très touchant où elle dit à quel point cela a été impor­tant et combien elle a toujours aimé me regarder jouer ; c’est l’un des moments les plus touchants, parce qu’on voit tout ce qu’elle a enduré avec moi. »