On le sait, Stefanos est proche de ses deux parents même si son père et sa mère ne s’en­tendent pas vrai­ment. Dernièrement, Julia a parti­cipé à une émis­sion télé en Grèce où elle a été ques­tionnée sur le couple que forme son fils avec la joueuse espa­gnole Paula Badosa.

« Paula est une battante sur le terrain. Les athlètes apprennent beau­coup sur la compé­ti­ti­vité, sur le sport, sur la façon d’être dur au moment crucial. C’est une chose d’être sur le terrain et de gagner un match et c’est quelque chose d’être complè­te­ment diffé­rent en dehors du terrain et d’or­ga­niser sa vie. En dehors du terrain, tout le monde a besoin de soutien. Pas seule­ment Paula, tout le monde. J’en suis persuadé. Je pense qu’ils se connaissent très bien parce qu’ils sont ensemble tout le temps. Ils passent 24 heures par jour ensemble. Je pense qu’ils comprennent le poten­tiel de chacun. Je sais que Stefanos est un homme bon. Je suis sûr que Stefanos est amou­reux de Paula. Ils me demandent parfois des conseils et même si je suis la mère de Stephen, je protè­gerai toujours les filles »