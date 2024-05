Pour tous les fans de tennis dans le monde, l’ex­ci­ta­tion est immense. Et encore plus pour les milliers de chan­ceux présents dans les tribunes du Phillipe‐Chatrier ce lundi afin d’as­sister au choc du premier tour entre Rafael Nadal et Alexander Zverev.

Ces derniers ont accueilli comme il se doit l’homme aux 14 titres Porte d’Auteuil lors de son entrée sur le court à 15h15.

Montez le son et profitez :

Frissons garantis.