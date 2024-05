Ce mardi, Novak Djokovic entre en piste pour la défense de son titre à Roland‐Garros. Il sera opposé à Pierre‐Hugues Herbert, sur le court Philippe‐Chatrier.

Dans les colonnes d’Eurosport, John McEnroe estime que la mauvaise passe actuelle du numéro 1 mondial lui donne un côté humain sur le court. Ces derniers mois, « Nole » ne semble plus avoir la marge qu’il avait aupa­ra­vant sur ses concurrents.

« Je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui, si c’est à cause d’un problème physique, de la moti­va­tion, de l’âge, des distrac­tions en dehors du tennis. En ce moment, il semble plus humain. C’est le Roland‐Garros le plus ouvert de ces 20 dernières années. Personne ne peut lui apprendre à jouer au tennis, je pense qu’il a besoin de quel­qu’un à ses côtés qui sache le motiver. Les joueurs sont beau­coup plus atten­tifs aux Grands Chelems qu’à mon époque. Nous nous préoc­cu­pions de l’équi­libre de l’année entière. Je pense que ce tournoi est le plus ouvert depuis des années. »