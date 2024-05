Tombeur en cinq sets du 166e mondial Gabriel Diallo (7−5, 7–6, 3–6, 1–6, 7–5) pour son entrée en lice à Roland‐Garros, Kei Nishikori a remporté son premier match en Grand Chelem depuis l’US Open 2021. Un soula­ge­ment pour le Japonais.

« Ce premier match a été plutôt bon, mais c’est vrai que, par moments, j’ai été aidé par des fautes directes. Cela me donne beau­coup de confiance, c’était nette­ment mieux qu’à Miami. A Miami, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas atta­quer, je ne pouvais rien faire. Cette fois, le niveau d’énergie dans mes jambes a chuté dans le quatrième set, mais je me suis senti bien à la fin, j’ai été capable de le faire et c’est le meilleur résultat », a déclaré Nishikori qui n’avait qu’un match à Miami (perdu contre Ofner) depuis juillet 2023.