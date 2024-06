De retour à la compé­ti­tion au Masters 1000 de Miami en mars dernier, Kei Nishikori connaît un énième coup d’arrêt, encore une fois gêné par des pépins physiques.

Touché à l’épaule lors de son match contre Ben Shelton au deuxième tour de Roland‐Garros, le Japonais n’a eu d’autres choix que d’aban­donner dans le deuxième set.

Pas tota­le­ment remis de sa bles­sure, l’an­cien quatrième joueur mondial s’est retiré du tournoi de Halle (du 17 au 23 juin), jetant un coup de froid sur une parti­ci­pa­tion à Wimbledon.

Des soucis physiques qui deviennent récur­rent, il avait déjà raté la saison 2022 dans son inté­gra­lité, après une opéra­tion de la hanche, avant de faire son retour en juin 2023.

Halle update :

OUT : Nishikori — Entry List Updates (@EntryLists) June 10, 2024

Cela ressemble de plus en plus à une triste fin de carrière pour le fina­liste de l’US Open 2014 qui souf­flera ses 35 bougies en fin d’année. Depuis le début de saison, il n’a disputé que trois matchs sur le circuit ATP et seule­ment 16 depuis 2021.