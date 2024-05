Invité de la dernière table ronde en marge de l’UTS (l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou) aux côtés de Jérémy Chardy et Ugo Humbert, Gaël Monfils a fait une drôle de déclaration.

Le Français, avant de nuancer un peu son propos, a expliqué qu’il parve­nait très faci­le­ment à évacuer une défaite de son esprit. Extraits.

« C’est marrant ce que je vais dire, je suis très compé­titif, mais par contre, autant dans la vie je déteste perdre, comme à la belote, autant quand je perds un match, ça ne me fait rien. Quand je dis que ça ne me fait rien, quand je vais perdre un gros matchs, sur le coup ça va me faire quelque chose mais très vite, ça va. Ça passe très vite, trop vite peut‐être. Je ne suis pas content mais ça va. »