Andy a répondu à nos confrères de la BBC, et s’il n’a pas forcé­ment donné une date exacte de sa retraite, il a quand même donné quelques indices.

« Si je devais terminer ma carrière, je préfé­re­rais proba­ble­ment la terminer à Wimbledon ou aux Jeux Olympiques, pour moi, ce serait proba­ble­ment plus appro­prié. J’ai vécu des expé­riences et des souve­nirs incroyables à Wimbledon, mais aussi en faisant partie des équipes olym­piques britan­niques. Avoir une chance de parti­ciper à une cinquième édition est une raison de rester motivé et de conti­nuer à jouer. Comme je l’ai dit, cela dépend en grande partie des résul­tats et de ce que je ressens physiquement. »