Actuel 294e mondial, Jay Clarke a accordé une inter­view à nos confrères de Sportskeeda dans laquelle il évoque la colla­bo­ra­tion entre son compa­triote, Andy Murray, et Novak Djokovic. Et selon lui, l’ap­port d’Andy a été déterminant.

« Andy Murray peut beau­coup de choses à Novak Djokovic. Peut‐être de la pers­pec­tive, Djokovic est plus âgé main­te­nant. Il n’est pas aussi en forme qu’il y a cinq ou six ans, et Andy a joué les trois ou quatre dernières années de sa carrière avec une hanche en métal. Je pense qu’Andy est égale­ment incroyable sur le plan tactique. C’est proba­ble­ment un autre élément que Djokovic n’a pas dans son jeu et on a tous vu comment il a été capable de battre Alcaraz en quatre après avoir joué les derniers matchs presque en tant qu’out­sider. Mais le fait qu’il ait été capable d’ajouter autant d’élé­ments montre à quel point Andy est bon et c’est aussi tout à l’hon­neur de Djokovic d’avoir écouté quel­qu’un comme lui. »