Participant au Champions Battle, un tournoi d’ex­hi­bi­tion orga­nisé dans son pays, Holger Rune dispu­tera un match en double mixte avec sa compa­triote Caroline Wozniacki, contre Gaël Monfils et Elina Svitolina ce mardi.

En confé­rence de presse aux côtés du Français, le 15e joueur mondial a fait part de toute l’ad­mi­ra­tion qu’il a pour son adver­saire du jour. Le Danois raconte qu’il l’a rencontré en 2012 à neuf ans, au tournoi de Stockholm.

« Je me souviens encore du jour où je suis allé à Stockholm voir Gaël. J’ai moi‐même reçu un auto­graphe de lui et j’ai demandé à mon père d’en obtenir un autre. C’est une bonne histoire et un grand moment. Gaël a toujours été très inspi­rant à regarder. Après tout, tu es un showman. Un grand joueur et un gars sympa. »