Entraîneur d’Holger Rune mais aussi consul­tant pour France TV pendant Roland‐Garros, Patrick Mouratoglou commente ce lundi le duel tant attendu entre Rafael Nadal et Alexander Zverev. Il a analysé le premier set remporté par l’Allemand (6−3).

« Je pense que ce premier set s’est beau­coup joué sur l’intention de jeu. On a vu Rafa commencer le match un peu tran­quille­ment, il voulait prendre ses marques, il était rela­ti­ve­ment passif alors que son adver­saire est rentré dans le match avec beau­coup de velléités offen­sives. Et ce break arrivé tout de suite a un peu scellé le set. Il n’y a pas beau­coup de failles pour le moment dans le jeu de l’Allemand qui sert rela­ti­ve­ment bien et qui agresse systé­ma­ti­que­ment l’Espagnol. Ce dernier doit trouver plus d’agressivité car celui qui dirige le jeu va l’emporter. »