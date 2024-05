Tombeur de son grand rival Andy Murray en trois sets, ce dimanche au premier tour de Roland‐Garros, Stan Wawrinka pour­suit son aven­ture à Roland‐Garros.

Après sa belle pres­ta­tion, Stan The Man était présent sur les antennes d’Amazon Prime. Taquiné par Jo‐Wilfried Tsonga sur ses chances de faire un beau parcours, le triple cham­pion en Grand Chelem a rendu un verdict honnête lors­qu’on lui a demandé s’il pouvait aller au bout comme en 2015.

@tsonga7 : « Est‐ce que tu peux aller très très loin ? »



🇨🇭 Wawrinka : « Je peux encore gagner des bons matchs contre des très grands joueurs. » pic.twitter.com/cSoOwWONeb — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 27, 2024

Question : « Un deuxième titre Stan ? »

Stan Wawrinka : « Je peux déjà te dire que ça ne sera pas possible. Tennistiquement et physi­que­ment, je le répète, j’ai gagné très peu de matchs. J’ai perdu des matchs en Challengers, en début de tour­nois et tout, mais physi­que­ment et tennis­ti­que­ment, je me sens vrai­ment bien. En‐tout‐cas, à l’entraînement, j’arrive à procurer un niveau de jeu qui est vrai­ment très élevé. Maintenant, les matchs sont compli­qués. Je dois jouer au prochain tour Norrie ou Kotov, pour peut‐être jouer Sinner. Je regarde pas plus loin que le prochain match. Mais je sais que tennis­ti­que­ment, je peux encore gagner de bons matchs contre de très bons joueurs. Comme je l’ai dit, il y a ce tournoi bien sûr, j’ai envie d’aller le plus loin possible. J’espère conti­nuer à bien jouer tout le reste de la saison. »