La victoire de Feliciano Lopez au 1er tour de l’ATP 250 de Majorque contre Max Purcell a une dimen­sion parti­cu­lière. Comme le souligne Jeu, Set et Maths, il est devenu à 41 ans et 9 mois le troi­sième joueur le plus âgé à remporter un match sur le circuit ATP depuis 1990.

Alors qu’il s’ap­prête à prendre sa retraite, le vétéran espa­gnol a expliqué en confé­rence de presse à quel point il se sentait à l’aise sur gazon.

📊 Joueurs les plus âgés ayant remporté un match sur le circuit ATP depuis 1990 :

1⃣ Jimmy Connors 🇺🇸 – 42 ans et 9 mois

2⃣ Ivo Karlovic 🇭🇷 – 42 ans et 4 mois

3⃣ Feliciano Lopez 🇪🇸 – 41 ans et 9 mois 🆕

4⃣ Roger Federer 🇨🇭 – 39 ans et 10 mois



« Depuis Wimbledon l’année dernière, je n’ai presque pas joué, mais cette année, je me suis bien préparé pour les tour­nois que j’avais choisis et je me sens bien. Le match d’au­jourd’hui (mardi) n’était pas très exigeant physi­que­ment non plus. Si on me met Djokovic en face de moi, je risque de prendre une raclée, mais je me sens compé­titif sur cette surface pour me battre avec beau­coup de monde ».