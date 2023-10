Engagé cette semaine sur le Challenger d’Alicante, en Espagne, sur lequel il s’est incliné face au 365e mondial, Martin Damm (6−2, 6–3), ce mercredi en huitièmes de finale, Benoît Paire a fait la une de la presse people ces derniers jours à cause d’une rumeur qui enfle concer­nant sa situa­tion amoureuse.

En effet, l’ac­tuel 121e mondial a été aperçu à plusieurs reprises aux côtés de son ex‐petite amie, la chan­teuse Shy’m, avec qui il a entre­tenu une rela­tion entre 2015 à 2017.

Pour rappel, le Tricolore, parti­cu­liè­re­ment touché par cette sépa­ra­tion, décla­rait en septembre 2020 : « Dans ma vie person­nelle, je n’ai jamais été aussi épanoui que quand j’étais avec mon ex. Quand j’aime, je donne telle­ment que je ne suis pas assez concentré sur ma carrière. La rupture m’a détruit, j’étais encore amou­reux. Elle me manquait beau­coup, je pensais à elle en jouant. Pour être honnête, elle me manque toujours. Je n’avais jamais été amou­reux à ce point. Trois ans après, je suis encore capable de parler d’elle avec émotion. »