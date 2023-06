13e joueur mondial cette semaine et demi‐finaliste en titre à Wimbledon, Cameron Norrie a accordé il y a une dizaine de jours une inter­view à Sky Sports dans laquelle il estime être capable de soulever le trophée du vain­queur le 16 juillet prochain.

« Gagner Wimbledon serait parfait, mais il faut y aller étape par étape et se concen­trer d’abord sur le tournoi du Queen’s pour essayer d’y donner le meilleur de moi‐même (battu par Sebastian Korda en quarts de finale, ndlr). Après, je ne veux pas jouer mon meilleur tennis au Queen’s, mais plutôt en Grand Chelem. Jouer de mon mieux et me donner les meilleures chances à Wimbledon serait donc l’idéal. Le chemin est encore très long, mais je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté. »